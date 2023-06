La qualité des voitures neuves serait en baisse

En matière de fiabilité automobile et de remontées de problèmes, l’organisme américain JD Power fait toujours office de référence pour se faire une idée de l’état actuel du marché. Il vient de sortir son étude annuelle sur « la qualité initiale des voitures », portant sur les modèles neufs lors des premiers mois de possession de l’auto par les clients. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de sacrées surprises sur le classement 2023 de cette étude. Non seulement les marques en tête ont changé, mais il n’y a jamais eu autant de problèmes sur les voitures neuves !

« L’industrie automobile doit faire face à un éventail très large de problèmes de qualité, un phénomène qu’on n’avait jamais vu dans les 37 ans d’histoire de cette étude sur la qualité initiale des voitures », affirme carrément Frank Hanley de JD Power. Il fait directement le lien avec la complexité croissante des nouveautés récentes, cumulant les problèmes traditionnels des voitures neuves tout en y ajoutant des soucis inédits liés à leur technologie novatrice. Celle liée aux interfaces numériques de leurs grands écrans par exemple, mais aussi tout bêtement à des petits gadgets comme les boutons d’ouverture électronique des portières à l’intérieur (qui sont pointés du doigt pour sept des voitures électriques les plus vendues aux Etats-Unis d’après l’étude).

En 2022, il y avait en moyenne 180 problèmes pour 100 véhicules d’après l’étude de qualité initiale de JD Power. En 2023, cette moyenne est montée à 192 problèmes pour 100 véhicules. En 2021, il n’y en avait que 162 pour 100 véhicules.

Les anciens mauvais élèves en haut du classement

Et le nom des marques les mieux notées par le classement 2023 de l’étude de qualité initiale de JD Power a de quoi surprendre. L’année dernière, Alfa Romeo figurait parmi les plus mauvais constructeurs en la matière. Elle se situe désormais en troisième position du classement avec 143 problèmes pour 100 véhicules, confirmant les promesses formulées par le nouveau patron Jean-Philippe Imparato lors de notre interview de l’année dernière. Devant la marque italienne, on trouve deux autres enseignes du groupe Stellantis : Ram (141 problèmes pour 100 véhicules) et Dodge (140) qui prend la première place. Les marques américaines s’en sortent bien, Porsche est en septième place (167) et les autres marques allemandes se situent bien plus bas dans le classement.

Parmi les plus mauvais élèves, on trouve Volkswagen, Chrysler et Volvo (250 problèmes pour 100 véhicules). Encore plus loin (257 et 313), Tesla et Polestar sont mis hors classement car JD Power possède moins de données à leur sujet. Et c’est encore bien pire pour la jeune marque Lucid (340), également mise hors classement en raison d’un manque de données. Rappelons que cette étude ne concerne que les modèles commercialisés sur le marché américain, même si la plupart des marques sont également présentes chez nous. Mais cette étude semble prouver que la complexité croissante des autos apporte son lot de problèmes.