La question occasion de la semaine : "vendre son occasion à un particulier, comment ça se passe ?"

Le marché de l'occasion est en forme cette année et va peut-être atteindre en 2021 les 6 millions de transactions. Un record. Et plus de 60 % de ces dernières se font entre particulier. Soit presque 7 voitures qui changent de main de particulier à particulier chaque minute en France ! Un acte très courant donc. Mais concrètement, comment ça se passe ? Petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au fait de la chose.

Nous avons déjà abordé la question il y a peu, mais avec une petite nuance, c'est-à-dire en expliquant comment ça se passait de revendre sa voiture à un professionnel. Une reprise en somme.

Ici, c'est différent, car la revente à un particulier impose des obligations supplémentaires, et nécessite un investissement en temps plus conséquent. Investissement largement rentabilisé par un prix de vente toujours plus élevé que lors d'une reprise.

Pour commencer, contrairement à une vente à professionnel, il faut passer une annonce. Nous vous avons déjà expliqué ici comment rédiger l'annonce parfaite, n'hésitez pas à jeter un œil.

Suite à la publication de l'annonce, il faut passer du temps à répondre aux questions des acquéreurs potentiels, par téléphone, et gérer, ensuite, les essais de votre auto pour les candidats les plus motivés. Une différence essentielle avec la reprise, qui se fait facilement et plus rapidement (lorsque le pro est d'accord pour), sans avoir à faire essayer.

Les documents à remettre à l'acquéreur

Passée cette étape, et lorsque vous avez un acheteur définitif, la vente se fait aussi un peu différemment d'une reprise.

Le jour de la cession définitive, vous devez remettre à l'acquéreur :

L'exemplaire n° 2 du certificat de cession (formulaire Cerfa 15776*2), qui est à remplir en 2 exemplaires, et qui doit être signé par le ou les vendeurs (en cas de co-titulaires de la carte grise) et l'acquéreur.

(formulaire Cerfa 15776*2), qui est à remplir en 2 exemplaires, et qui doit être signé par le ou les vendeurs (en cas de co-titulaires de la carte grise) et l'acquéreur. Un rapport de contrôle technique de moins de 6 mois s'il ne mentionne pas de contre-visite (une autre différence avec une vente à un professionnel, pour laquelle le contrôle technique n'est pas obligatoire ), ou de moins de 2 mois s'il mentionne une contre-visite.

de moins de 6 mois s'il ne mentionne pas de contre-visite ), ou de moins de 2 mois s'il mentionne une contre-visite. Un certificat de situation administrative , que vous pouvez obtenir sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), via le site également gouvernemental Histovec.

, que vous pouvez obtenir sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), via le site également gouvernemental Histovec. Et bien sûr, la carte grise, barrée, portant la mention "vendu le xx/xx/xxx à xx h xx" suivie de votre signature.

De façon facultative, mais conseillée, vous pouvez aussi remettre le carnet et toutes les factures d'entretien de la voiture, ainsi que les différentes notices d'utilisation, code autoradio, carnet de garantie le cas échéant.

Le jour même, ou dans les 15 jours maximum, vous devrez déclarer la vente de votre voiture sur le site de l'ANTS, en vous connectant sur votre compte, ou en le créant. Il faut se rendre à la rubrique "nouvelle demande", puis "immatriculation" puis "vendre ou donner votre véhicule", remplir avec soin les informations requises. À la fin de la démarche vous sera donné un "code de cession", qu'il faudra absolument transmettre à votre acquéreur, afin qu'il puisse lui-même faire sa demande de nouvelle carte grise. Autant donc ne pas traîner.

Une question sur le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.