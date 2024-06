La remplaçante de la Ferrari SF90 prend la route

Les routes de Maranello en Italie accueillent souvent les prototypes Ferrari. Le dernier en date est celui de la remplaçante de la Ferrari SF90 Stradale. Pour Ferrari, il s’agit de réaliser le plus grand nombre de kilomètres, au moyen de nombreux prototypes, afin de valider la mise au point de cette nouvelle auto qui est chargée de perpétuer la légende du constructeur au cheval cabré.

Pour que cette nouvelle hypercar conserve encore secrète sa ligne, Ferrari l’a affublé d’un épais camouflage. L’actuelle Sf90 Stradale a été la toute première Ferrari à disposer d’une architecture PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), son moteur V8 biturbo étant associé à trois moteurs électriques, deux placés sur l’essieu avant et un qui est installé entre le moteur et la boîte de vitesses à l’arrière. Sa remplaçante, ainsi que la version Spider qui arrivera plus tard devrait disposer du même type de motorisation.

L’hybridation est toujours de la partie

On peut constater que la motorisation PHEV est reconduite pour cette nouvelle auto au petit autocollant bleu avec un éclair blanc situé en bas du pare-brise qui indique la présence d’une motorisation électrifiée. Pour le moment rien ne filtre en ce qui concerne la motorisation de cette auto, mais la nouvelle Ferrari devrait disposer d’un surcroît de puissance et dépasser les 1 000 ch comme la version vitaminée de la SF90, la Ferrari SF90XX qui développe 1 030 ch.

Un faux air de Ferrari 296 GTB

Il est bien difficile de se faire une idée du nouveau design de cette auto, car la bâche qui la recouvre nous empêche de nous faire une idée précise de la question. Toujours est-il que cette remplaçante de la Ferrari SF90 semble particulièrement basse. Il semble que la ligne de la carrosserie est inspirée de celle de la Ferrari 296 GTB. Par rapport à cette dernière, ce prototype dispose d’un porte-à-faux plus long à l'avant et d’une partie arrière plus haute.