La Renault 4 électrique "police ", pour des courses-poursuites à 150 km/h maximum

On vous a montré la nouvelle Renault 4 E-Tech Electric en long, en large et en travers à l’occasion du dernier Mondial de l’automobile de Paris 2024. Comme vous, on a aussi pu monter dedans et scruter sous tous les angles ce nouveau petit SUV électrique au design moins marquant que celui de la 5 E-Tech Electric, mais un peu plus habitable aux places arrière.

Sans qu’on ait eu le temps d’en parler alors, Renault avait prévu quelques à-côtés rigolos pour accompagner la présentation de cette nouvelle « R4 » : des modèles miniatures exposés sur le stand de la marque au losange représentant la voiture dans des versions professionnelles dans divers corps de métiers : une version « La Poste », un exemplaire « Pompiers », une étrange mouture « Air France » et surtout, deux variantes pour les forces de l’ordre.

Décorée comme une voiture de police américaine

La première, siglée « Police », est finie exactement comme les grosses voitures de la police américaine (souvent des berlines ou de puissants SUV). La seconde, marquée « Highway Patrol », reprend plutôt les couleurs de la gendarmerie nationale française.

De là à l’imaginer lancée à la poursuite des chauffards, il y a un pas que nous n’oserons pas franchir : comme la 5 E-Tech Electric, la 4 E-Tech Electric est limitée électroniquement à 150 km/h en vitesse maximale. Et les 400 kilomètres d’autonomie WLTP annoncés au maximum risquent de se convertir en moins de 100 km à sa vitesse maximale. Bref, la police et la gendarmerie l’utiliseront tout au plus pour des missions urbaines et on ne comptera pas sur elle pour remplacer les Alpine A110 thermiques.