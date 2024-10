A côté des nuées de nouveaux modèles, Renault avait préparé une petite surprise au Mondial de l’automobile 2024 : un concept-car et non des moindres, puisqu’il prend les traits d’un grand break de chasse de 4,8 mètres de long dont le design n’a vraiment rien à voir avec les modèles de série actuels de la marque au losange : l'Emblème.

Haut de 1,52 mètre, ce grand véhicule familial dont la sportivité évoque un peu celle des Porsche Taycan Cross Turismo et autres anciennes Mercedes CLS Shooting Brake a quand même une sacrée gueule. Il cache aussi une fiche technique très surprenante, avec une pile à combustible glissée dans sa plateforme AmpR Medium (déjà utilisée par les Mégane E-Tech et autres Scénic E-Tech).

dailymotion La Renault Emblème, une voiture de rêve ? En direct du salon de Paris 2024

En plus des batteries qui se contentent ici d’une capacité de 40 kWh, on trouve donc cette pile à combustible d’une puissance de 30 kW (soit environ 40 chevaux). Avec plus de 1000 kilomètres d’autonomie totale d’après Renault et seulement cinq minutes pour faire un plein d’hydrogène. Si vous trouvez des stations d’hydrogène sur votre trajet, évidemment.

L’instant Caradisiac

Je ne me souviens pas d’un salon automobile avec autant de nouveautés et de concept-cars présents sur le stand d’une seule marque…