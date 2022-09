La "ristourne Total" fait des dégâts chez la concurrence

On appelle cela un coup marketing, mais cela risque bien de devenir un coup de maître. En effet, en choisissant d'augmenter la ristourne gouvernementale de 20 centimes, le groupe pétrolier TotalEnergies semble avoir réussi à faire coup double : augmenter sa clientèle et donc son chiffre d’affaires mais surtout donner un coup difficile à digérer pour la concurrence.

Ainsi, chez Esso, autre groupe pétrolier implanté en France depuis de nombreuses années, on respecte à la lettre les consignes gouvernementales: la baisse est donc de 30 centimes. Jusque-là rien de plus normal, sauf que les clients comparent encore plus les prix en ce moment. Ainsi, dans certaines régions françaises telles que la Corse, certains distributeurs de la marque américaine ont décidé de fermer leur station car ils ont constaté une forte baisse de la fréquentation. Impossible de ces conditions de rester ouvert quand on doit faire face aux charges annoncent les gérants. Comme aucun accord a été trouvé entre le groupe Esso et les gérants des stations de l'île, c'est potentiellement 27 stations qui sont en danger et les emplois qui vont avec.

Un mal dont souffrent également les stations indépendantes non affilées à un réseau. Ainsi, Francis Pousse, président de la branche carburant de Mobilians déclarait récemment chez France Info, que la ristourne de 20 centimes d'euros accordée par Total est " un coup de marteau qui va coûter cher aux petites stations-service. C'est un vrai problème en termes d'équité qui va mettre à mal selon lui beaucoup de stations déjà fragilisées par l'épidémie de COVID et l'inflation".

Pas de réaction pour l'instant de la part du gouvernement qui accorde déjà une aide comprise entre 3 000 et 6 000 € pour certaines stations mais bien évidemment pas toutes (env 1 500 stations sur 11 000).