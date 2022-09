La start-up Hopium veut produire ses voitures à hydrogène en Normandie

Conçue par le designer automobile Félix Godard, qui a fait ses classes chez Porsche, Tesla ou Lucid, l’Hopium Machina Vision dévoilée en début d’été est une nouvelle étape dans le développement de la voiture à hydrogène française. Un design prometteur au service d’une technologie avant-gardiste : 1 000 km d’autonomie, et une puissance de 500 chevaux.

L’entreprise française, dirigée par l’ancien pilote Olivier Lombard a également annoncé la semaine dernière son intention de produire localement la première voiture à hydrogène française de série. Pour cela, une usine devrait sortir de terre près de Vernon, en Normandie. L’inauguration du site, qui devrait employer jusqu’à 1 500 personnes, est même prévue pour 2025. En plus de la production des véhicules, estimée à environ 20 000 unités par an, le site devrait compter un centre de recherche et développement : « Les infrastructures seront mises en service à la fin de l'année 2024 pour une inauguration prévue début 2025 », indique en effet la start-up dans un communiqué.

Le concept Hopium Machina Vision sera à découvrir pour la première fois à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochains. Une grande première qui devrait attirer de nombreux curieux sur le stand de la jeune entreprise française.