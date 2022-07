Mondial de l'auto 2022: Renault et Hopium, la France en force

La marque au losange mettra ainsi l’accent sur ses véhicules du segment C, au premier rang desquelles sa Mégane E-tech électrique et ses dérivés. Est aussi attendu le SUV Austral qui entrera en concurrence directe avec le redoutable Peugeot 3008 et l’excellent Citroën C5 Aircross.

Côté concept-cars, on attend notamment la Renault 5 prototype, citadine électrique stylée appelée à prendre le relais de la Zoé à l’horizon 2024.

En complément, on découvrira la réinterprétation de la mythique Renault 4, elle aussi électrifiée. Ce modèle représenterait une vision plus « pratique » de la voiture des villes, et le modèle de série qui en sera dérivé sera commercialisé en 2025.

Enfin, le Scenic Vision, concept car à motorisation hydrogène, donnera des pistes vers la familiale de demain.

Chez Dacia, on mettra l’accent sur la nouvelle identité visuelle de la marque, déjà évoquée par Caradisac, et ce sera aussi l’occasion de découvrir d’un peu plus près le Jogger, modèle commercialisé depuis quelques mois et qui connaît un démarrage commercial assez foudroyant.

On peut aussi s’attendre à des surprises chez cette marque, l’une des favorites des automobilistes français qui plébiscitent son imbattable rapport prix/prestations.

Alpine exposera selon toute vraisemblance sa berlinette A110 E-ternité à motorisation électrique, à bord de laquelle Caradisiac a déjà eu l’occasion de se glisser sur le circuit du Castellet.

Cette voiture n’a pas vocation à être produite en série, mais annonce un très prometteur futur électrifié de la marque. La première Alpine à ions s’apparentera d’ailleurs à un SUV.

L’accent sera aussi mis sur l’engagement de la marque en sport auto, à commencer par la Formule 1.

Enfin, le Mondial sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur Mobilize, l’entité censée permettre à Renault de passer de simple producteur de voitures à celle de pourvoyeur global de mobilité, et qui à terme doit peser à hauteur de 20% dans le chiffre d’affaires du groupe. Pour ce faire, la marque propose notamment une berline électrique à destination exclusive des VTC, la Limo, et d’autres engins atypiques.

Un bel engagement au Mondial de la part de l’ex-Régie, donc, et en complément duquel les visiteurs pourront aussi découvrir une autre production tricolore, l’Hopium Machina Vision. Un modèle qui préfigure une grande berline familiale à connotation sportive et motorisée par une unité électrique alimentée à l’hydrogène. L'avenir est électrique, et l'industrie française est bien décidée à y prendre toute sa part.