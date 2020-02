La tempête Ciara arrive ce soir à Paris : que prévoit la municipalité ? 

Ca va souffler dans les rues de Paris et d'Ile de France ce soir. Météo France annonce, en effet, des vents de 140 km/h sur les côtes du nord de la France et de 100 à 120 km/h à l'intérieur des terres, donc à Paris. Plus précisément, le vent va commencer à forcir à partir de 15 heures et jusqu'à lundi 11 heures.

Automobilistes parisiens, cette information vous concerne également

Il ne fera donc pas bon se promener dans les rues de Paris aujourd'hui et demain. Sachez qu'à partir de 100 km/h, un homme commence à être déséquilibré ! Voilà pour les piétons. Mais automobilistes parisiens, cette information vous concerne également. D'abord parce que, suivant par là les conseils de notre maire, vous êtes de plus en plus nombreux à vous déplacer pendant le week-end grâce aux nouvelles mobilités, trottinettes, vélo, monoroue etc. Donc acte, soyez particulièrement méfiant vous aussi !

Quant aux "purs" automobilistes qui allez rouler ce soir dans Paris, vous risquez de voir valser sur votre pare-brise au mieux quelques détritus légers échappés des poubelles, au pire, selon la force réelle du vent, des morceaux de cartons ou autres qui projetés, pourraient se révéler être des obstacles dangereux à la conduite.

Car, et c'est bien pour cette raison que nous traitons l'information, il ne vous a pas échappé que les éboueurs sont en grève à Paris depuis plusieurs semaines. Vous le voyez : même si des rues ont été nettoyées au cours de la semaine passée, même si l'un des incinérateurs proche de Paris a été contraint de rouvrir, il reste qu'il y a un nombre de poubelles invraisemblables qui s'amoncellent sur les trottoirs. Conséquence : à partir de ce soir, aux alentours de 21 heures, ces vents de 100, 120 km/h renverseront les poubelles et feront valser leur contenu aux quatre vents. Ce sont donc des projectiles qui vont se retrouver sur la chaussée, source de danger pour tous les usagers de la route, qu'ils se déplacent à deux ou quatre roues.

Dernier conseil pour les automobilistes : si votre voiture est garée dehors, tentez si vous pouvez de la mettre à l'abri dans un parking souterrain. Une poubelle lourde projetée par un vent de 100 km/h occasionnera quelques dommages à votre carrosserie.

Quoi qu'il en soit, si la municipalité ne fait rien dans la journée, les rues de Paris seront demain matin jonchées d'immondices éparses. Triste spectacle ! Il sera temps alors pour la mairie de Paris de réagir et de faire ce qu'elle n'aura pas su décider en amont, grève des éboueurs ou pas !