La Toyota Celica est de retour, mais sera-t-elle thermique ou électrique ?

Depuis des années l’idée d’un retour de la Celica plane dans les têtes des dirigeants et des passionnées de la marque. Celle qui est apparue en 1970, a connu pas moins de sept générations, mais s’est notamment fait connaître en remportant le championnat du monde des rallyes en 1993 et 1994.

Les générations suivantes ont eu moins de succès et le coupé a disparu en 2006 sans faire de bruit. Seulement, certains dirigeants de Toyota et bien sûr les passionnés d’automobile ne l’ont jamais oublié.

Dans une période dans laquelle Toyota propose des sportives très pertinentes (GR Yaris, GR86 et Supra) et fort d’un quatrième titre du champion du monde des rallyes, son vice-président a confirmé lors de l’épreuve du Japon que la future Celica était en préparation. Par le passé, le président de la firme, Akio Toyoda a déjà évoqué son envie de faire revivre le trio Celica, MR2 et Supra.

Voici une bonne nouvelle pour une auto qui a quitté le catalogue en 2006. En revanche, il est encore trop tôt pour savoir quelle motorisation se cachera sous son capot. Toyota prépare une architecture de voiture électrique assurant un plancher bas, bénéfique pour le centre de gravité, l’aérodynamisme, la position de conduite, mais aussi le design. Elle pourrait être privilégiée…

La MR2 également dans les tuyaux ?

Par ailleurs, il semble se profiler que la future MR2 pourrait s’inspirer du concept FT-Se avec son électromoteur en position central. Dévoilé au salon de Tokyo l’année dernière, il a ensuite fait le déplacement en tout début d’année en Europe.

On ne peut que souhaiter que Toyota continue de développer des sportives performantes et plaisantes à conduite, qu’elles soient alimentées par de l’énergie fossile ou de l’électricité.