Il a été révélé au salon de Tokyo en janvier dernier et a fait le déplacement en Europe pour notre plus grand plaisir. Il s’agit du coupé sportif électrique de Toyota, le FT-Se, qui n’est pour le moment qu’un show-car dénué de toute mécanique. D’une longueur de 4,38 m et d’une hauteur de 1,22 m, ce petit concept affiche des lignes toutes en muscle. On peut y voir un peu de McLaren ou de Lotus, mais cette Toyota possède sa propre, et forte, personnalité.

dailymotion Le coupé Toyota FT-Se pourrait devenir réalité

Ses proportions indiquent que son moteur serait en position central arrière, mais il n’est pas non plus exclu qu’un second moteur s’invite au niveau du train avant. D’ailleurs, l’air qui entrerait sous le bouclier et ressortirait à la base du pare-brise servirait à le refroidir. Une partie de cet écoulement d’air passerait également sous les fines optiques, surlignées par une signature lumineuse qui vient mourir sur les bacs de caisse, à la base des portes, un élément qui fait son petit effet.

Le spectacle continue de profil via une ailette latérale qui se déploie. Son rôle est d’écouler l’air vers la batterie et les freins afin d’assurer un meilleur refroidissement.

À l’arrière, les feux sont pour le moins mis en avant, tels deux arêtes saillantes. Tout le contraire de l’aileron fixe moulé avec le hayon, seulement l’adhérence au sol est majoritairement assurée par le diffuseur, particulièrement imposant.

Le soin apporté à l’aérodynamisme en dit long sur la volonté de proposer une sportive électrique dont la capacité de la batterie serait suffisamment raisonnable pour ne pas trop l’alourdir.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un show-car qui fait l'unanimité

Séduisant à l’extérieur, le FT-Se l’est aussi à l’intérieur. À l’ouverture de la porte, le combiné composé de deux petits écrans ainsi que le volant se rétractent pour faciliter l’accès à bord. Les sièges, dont la structure en fibre du carbone, sont une invitation au pilotage. Une notion que les ingénieurs ont bien prise en compte puisque les éléments des contre-portes et de la console centrale sont en matériaux recyclés et, surtout souples. En usage circuit, les genoux sont alors maintenus d’une façon confortable. D’ailleurs l’espace situé derrière les sièges peut accueillir sans soucis deux casques et quelques affaires.

A contrario, la platine tactile disposée sur le pavillon et qui permet de commander notamment les vitres ne semble pas être l’idéal au quotidien.

Au final, l’usage au quotidien n’existe pas dans le cahier des charges. Néanmoins, il n’est pas exclu que ce coupé débarque un jour sur nos routes. Suite à l’accueil reçu au salon de Tokyo et par les équipes en interne, ce coupé pourrait rejoindre une gamme GR déjà haute en couleur. De plus, il serait une belle réponse aux futures Alpine A110 et Caterham Project V.