La Toyota GR Supra Sport Top Concept digne héritière de la MKIV Targa ?

Toyota n'a pas fini de surfer sur la vague du rétro youngtimer avec sa nouvelle GR Supra. Cette étude appelée Sport Top Concept le prouve avec ses airs de Toyota Supra MKIV Targa. L'idée : décapsuler la sportive tout en conservant ses lignes musclées.

Teaser oblige, la voiture n'est pas encore totalement dévoilée. Seule une vidéo sur Youtube prévisualise ce à quoi s'attendre. La totalité des informations et des photos seront publiées très bientôt dans le cadre du SEMA360, la version virtuelle du salon de la personnalisation américain repensé pour coller aux exigences de la crise sanitaire.

Pour rappel, la Toyota Supra quatrième du nom embarquait dans sa version européenne la plus recherchée un bloc 3,0l six cylindres en ligne survitaminé par deux turbos (nom de code 2JZ pour les intimes). Une mécanique délivrant aux roues arrière via une boîte manuelle six vitesses 330 chevaux pour 440 Nm. Les plus beaux exemplaires dépassent aujourd'hui allégrement les 60 000 euros.