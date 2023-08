La vieille Fiat Panda 4x4 mérite-t-elle de devenir une voiture de luxe ?

La tendance du « restomod » bat son plein depuis quelques années. Après le succès des modèles de 911 modifiés par les Américains de Singer, tout le monde a commencé à se mettre à cette pratique visant à prendre la base de vieilles autos de collection et de les améliorer d’après des techniques actuelles. De la Lamborghini Diablo à la Renault 5 Turbo en passant par bien d’autres machines de légende, on compte ainsi de nombreuses propositions du genre actuellement. Celle de Niels van Roij s’inscrit justement dans cette démarche, mais en partant d’un modèle au pédigrée moins prestigieux que la Porsche 911 : réalisé en collaboration avec la concession néerlandaise Kaeve Cars, ce travail se base sur un exemplaire de la Fiat Panda 4x4 de première génération.

« Piccolo Lusso » (nom de cet exemplaire unique) a été entièrement restauré. Le véhicule d’origine était une Panda 4x4 en finition Sisley qui nécessitait beaucoup de travail et Niels van Roij est allé bien au-delà de la simple remise en état. Outre une carrosserie absolument rutilante, l’intérieur ressemble désormais à celui d’une citadine de luxe avec des garnitures et autres habillages absolument superbes, dont les couleurs respectent scrupuleusement les codes des années 70 et 80. Le travail, qui aurait probablement de quoi attendrir notre adorateur des vieilles Italiennes Stéphane Schlesinger, risque aussi peut-être d’irriter les puristes qui trouveront la pratique un peu trop élitiste.

30 000€ tout de même

Mise en vente par Kaeve Cars, cette Panda 4x4 « Piccolo Lusso » coûte tout de même 30 000€. C’est à la fois peu quand on voit la qualité du travail mené et beaucoup quand on sait qu’une Panda 4x4 en état concours se négocie actuellement aux environs des 10 000€. La vieille Panda mérite-t-elle sa place parmi les citadines de collection à forte valeur comme la Mini ou dans un autre genre les Citroën 2CV les plus recherchées ? Vous avez deux heures.