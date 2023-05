La voiture la plus laide du monde ressemblerait à ça

Impossible de discuter des goûts et des couleurs. Si vous parlez avec un journaliste automobile par exemple, ce dernier aura tendance à critiquer le style d’un modèle comme le dernier BMW XM et la tendance stylistique récente de la marque à l’hélice. Or, le XM réalise déjà un excellent démarrage commercial et les BMW ne se sont jamais aussi bien vendues qu’actuellement. La notion de « beau » et de « moche » reste donc un élément terriblement subjectif qui dépend naturellement de votre sensibilité envers la chose automobile. En matière de mocheté, il semble tout de même exister certains consensus. Il y a fort longtemps sur Caradisiac, le Ssangyong Rodius avait notamment été élu par les lecteurs « voiture la plus moche du monde » grâce à ses traits très particuliers.

Le site anglais Hippo Leasing s’est amusé à imaginer la voiture la plus laide du monde en combinant les voitures les plus souvent décrites comme tel d'après les relevés d'ahrefs.com. Le Ssangyong Rodius fait partie de ces modèles, mais il côtoie les éléments stylistiques de neuf autres autos également nommés pour leur laideur : le Pontiac Aztek rendu célèbre par sa participation dans la série télévisée Breaking Bad, l’incontournable Fiat Multipla qui continue de diviser, le médiocre Chrysler PT Cruiser, le Nissan Juke qui a pourtant lancé la mode des crossovers citadins, la très pataude Ford Scorpio, l’AMG Pacer aux proportions singulières et l’étonnant Nissan Cube possédé par l’un des anciens membres de Caradisiac. La « Deformis 10 » est ainsi composée d’éléments pris de ces 10 modèles, mais c’est la carrosserie du Nissan Cube qui est la plus présente visuellement dans cette création difforme.

On aime le Nissan Cube

Si ce Nissan Cube s’est imposé comme un échec cuisant en Europe et que le grand public semble effectivement le trouver moche chez nous, on ne saurait pourtant pas le ranger dans la case des autos laides. Avec son design asymétrique et son approche très japonaise, il pourrait même prétendre au titre d’icone automobile pour certains. Bon, tout cela n’est vraiment qu’une question de goût et on aura bien du mal à mettre tout le monde d’accord sur le sujet. Et peut-être qu’on s’ennuierait vite si tout le monde était d’accord…