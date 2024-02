La Volkswagen Arteon est morte, mais pas le Shooting Brake

Vous le savez, les constructeurs automobiles ne jurent quasiment plus que par les SUV depuis qu’ils ont compris que les acheteurs en raffolent. Même si le genre de la berline a trouvé un second souffle récemment grâce à certains modèles électriques qui se sont bien vendus, il disparaît définitivement du catalogue des constructeurs généralistes. Chez Volkswagen, par exemple, la Passat n’existe plus qu’en break. Et c’est également le cas de l’Arteon.

Lancée en 2017 en remplacement de l’ancienne CC et restylée en 2020, l’Arteon témoigne du temps où la marque de Wolfsburg pensait encore pouvoir séduire les clients en nombre grâce à l’élégance d’une berline. Comme les journalistes de Motor1 l'ont découvert et comme les responsables de Volkswagen nous l'ont confirmé, elle n’est plus produite depuis la fin de l’année dernière dans sa forme à trois volumes. La variante Shooting Brake, en revanche, reste bien en production à son usine d’Osnabrück et pourrait même durer jusqu’à l’année 2026.

A partir de 60 890€

Toujours disponible au configurateur du constructeur en France, l’Arteon berline encore en stock coûte 60 890€ en premier prix avec un modeste moteur diesel de 150 chevaux. La variante Shooting Brake démarre elle à 61 690€ avec le même moteur. Compte tenu du niveau élevé de ces tarifs, on comprend que les clients ne se bousculent pas. Rappelons que Volkswagen ne propose plus qu’une seule berline en plus de cette Arteon encore en stock, l’ID.7 électrique s’affiche à partir de 59 990€.