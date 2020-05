Lamborghini dévoile l'Huracan Evo RWD Spyder

La logique des choses veut que, chez Lamborghini, lorsqu'un nouveau modèle voit le jour, toute une ribambelle de versions suivent dans les mois et années. L'Huracan a d'abord eu droit à son restylage baptisé "Evo", avant de recevoir le cabriolet, puis la variante deux roues motrices RWD et, enfin, aujourd'hui, le mix de tout ça : l'Huracan Evo RWD Spyder.

Un nom à rallonge pour une auto pas avare en sensations, puisqu'elle reprend le V10 5.2 atmosphérique dans sa déclinaison "sage" pour les deux roues motrices : 610 ch, 560 Nm de couple à plus de 6000 tr/mn. Rappelons que l'Huracan Evo classique fait 640 ch.

Lamborghini nous annonce un poids (sec) de 1509 kg pour cette nouveauté, qui franchit les 100 km/h en 3,5 secondes. C'est évidemment plus lent que la version quatre roues motrices, qui transmet mieux la puissance au sol, mais le comportement diffère lui aussi grandement avec cette transmission arrière configurable grâce aux trois modes de conduite du P-TCS (Performance traction control system) : Strada, Sport et Corsa.

D'origine, l'auto est dotée de jantes 19 pouces avec pneumatiques spécifiques Pirelli P Zero, mais le client pourra opter en option pour les jantes 20 pouces et le freinage carbone. Le toit souple s'actionne en seulement 17 secondes et jusqu'à la vitesse de 50 km/h.

Le tarif français est d'ores et déjà connu : il faudra compter 175 838 €, hors malus de 20 000 € et taxes en tout genre, évidemment.