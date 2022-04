Lamborghini Huracan : le cap des 20 000 exemplaires

L'Huracan vient de franchir le cap des 20 000 exemplaires. Évidemment, à l'échelle de l'industrie automobile globale, c'est riquiqui. Mais dans le milieu de l'hyper-luxe, c'est un gros résultat. Le prix de vente moyen dépasse 250 000 € !

Et la 20.000e Huracan est même la version extrême STO, qui coûte plus de 300 000 €. Lamborghini indique qu'elle va être livrée à Monaco. Tout un symbole. Mais sur le total de la production, près d'un tiers (32 %) a été livré aux États-Unis. Les deux autres principaux marchés sont le Royaume-Uni puis la Chine. 71 % des Huracan sont des coupés. Et 60 % sont agrémentées d'éléments de personnalisation issus du programme Ad Personam.

L'Huracan commence à avoir une carrière longue, c'est une habitude chez Lamborghini, qui garde souvent ses sportives une dizaine d'années au catalogue. La "petite" supercar devrait avoir un cycle de vie de ce genre. Lancée en 2014, elle a donc à ce jour huit ans. Mais les ventes sont au beau fixe, avec 2 586 exemplaires écoulés encore en 2021.

Le secret de la longévité est l'évolution régulière. Depuis les débuts, avec la LP 610-4 (pour 610 ch et quatre roues motrices), une douzaine de versions ont été lancées. La dernière a été présentée il y a quelques jours à peine, il s'agit de la Tecnica, une propulsion de 640 ch qui fait le lien entre l'Evo et la STO.