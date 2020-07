Lamborghini Sian Roadster : l'hybride décoiffante

Ce qui devait arriver arriva. Après la variante fermée, dévoilée en septembre 2019, place au Roadster. Logique et facile, vu que cette Sian est étroitement dérivée de l'Aventador, qui existe en version décapsulée. Et cette déclinaison est encore plus exclusive. 63 coupés ont été mis en vente, pour le roadster c'est seulement 19. Ils sont bien évidemment déjà tous attribués.

La particularité de la Sian, c'est donc une motorisation hybride. On est toutefois loin de l'hybridation rechargeable de la Ferrari SF90 Stradale, puisqu'ici il y a un petit moteur électrique de 34 ch intégré à la boîte de vitesses 7 rapports. Il est associé au V12, qui délivre ici 785 ch. La puissance maxi est donc de 819 ch. La vitesse maxi est supérieure à 350 km/h. Le modèle passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.

Le bloc électrique fait clairement office de boost ponctuel. Son énergie vient de supercondensateurs, une technologie qui selon Lamborghini permet de stocker une quantité d'énergie dix fois supérieure à celle d'une batterie lithium-ion. La recharge lors des freinages est aussi plus rapide, tout comme la "décharge" pour fournir l'énergie au moteur électrique.

Evidemment, le look ne fait pas dans la finesse, d'autant que les designes ont ici renforcé l'habituel aspect caricatural pour faire plus futuriste. On trouve notamment à l'avant deux grands Y lumineux. La signature lumineuse arrière est composée d'hexagones, autre theme récurrent du constructeur. Le Roadster est dévoilé en teinte Bleu Uranus. Les 19 heureux élus pourront personnaliser leur auto avec le département dédié Ad Personam. Le prix n'a pas été donné. On imagine que lui aussi est décoiffant.