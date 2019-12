Lamborghini Urus et Aston Martin DBX, même objectif

Cette année, Aston Martin a revu ses objectifs à la baisse, d'environ 11 %, à 6300 unités par an. Le constructeur se tourne désormais vers l'avenir pour enfin s'assurer un futur plus serein, et Aston Martin ne va pas réinventer l'eau tiède : le SUV semble définitivement être le remède miracle pour sauver les constructeurs de prestige lorsqu'ils sont dans une période difficile, ou qu'ils veulent conquérir de nouveaux clients.

Le patron d'Aston Martin a confirmé à Automotive News que le DBX serait une arme de conquête pour la marque puisque la grosse majorité des futurs acheteurs seront des personnes qui ont déjà un SUV dans leur garage, mais qui n'ont pas forcément une Aston Martin.

A terme, Aston Martin vise 5000 unités du DBX par an. C'est évidemment à mettre en perspective des 6300 ventes que devrait faire le constructeur de Gaydon cette année, alors que le DBX n'est pas encore livré et immatriculé. Concrètement, cela veut dire que le SUV devrait permettre de quasiment doubler les ventes, tout comme... Lamborghini. La marque italienne vise les 8500 ventes annuelles, contre 3200 juste avant que l'Urus ne débarque au catalogue.

On se souvient évidemment du succès du Cayenne au début des années 2000 lorsque Porsche avait besoin de liquidités. La suite, on la connaît : le Macan est arrivé, et est devenu la première vente de Porsche, devant le Cayenne et la Panamera. La voiture de luxe et de sport oui, mais la voiture familiale, avant tout.