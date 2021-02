Land Rover : déjà un million de Range Rover Sport

Le "Sport" chez Land Rover est illustré depuis une quinzaine d'années par le Range Rover Sport, dans une version plus accessible et plus dynamique du mythique Range Rover. Plus bas, plus court et plus "routier" que le Range Rover classique, le Range Rover Sport a rapidement été un succès pour la marque britannique.

Une première génération reposant sur un châssis de Discovery qui avait ses avantages, mais aussi de gros inconvénients : pour certaines opérations mécaniques comme le changement de collecteur ou de turbo, il faut obligatoirement séparer la structure semi-monocoque du châssis... ! La génération suivante adopte une configuration différente en monocoque.

Le Range Rover Sport, qui s'inspirait du concept Stormer, a rapidement trouvé son public. Le SUV anglais vient en effet de franchir officiellement le million d'unités produites depuis 2005. C'est seulement cinq ans plus tard, en 2010, que le grand frère, le Range Rover, avait lui aussi passé cette barrière.

Aujourd'hui, le Range Rover Sport est à sa seconde génération, qui devrait prendre sa retraite très prochainement.