Land Rover fête les 50 ans du Range Rover avec l'édition "Fifty"

Il ne fait certainement pas son âge pour les amoureux du modèle, mais il est pourtant dans une année cruciale : le Range Rover fête ses cinquante ans ! Une riche histoire débutée avec un modèle trois portes mythique et aujourd'hui poursuivie avec une quatrième génération qui, malgré son design toujours très d'actualité, approche de la retraite.

En attendant le nouveau "Range", le gros SUV anglais s'offre une édition limitée à l'occasion de ses cinquante ans. Le Range Rover "Fifty" est basé sur la finition luxueuse Autobiography et adopte des jantes spécifiques 22 pouces, des éléments en couleur "Auris atlas", des marquages "Fifty" (sur la carrosserie et sur une plaque dans l'habitacle). Proposé sur l'ensemble de la gamme (version classique et allongée du Range Rover), l'édition Fifty sera construite à 1970 exemplaires pour le monde entier.

Disponible en versions essence, diesel et même hybride rechargeable P400e, la série spéciale Fifty pourra être configurée selon un choix de teintes réalisé par Land Rover. Des couleurs exclusives seront également proposées par le département de personnalisation SVO.