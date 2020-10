Land Rover : problème avec l'hybridation, des modèles retirés du catalogue

Jaguar Land Rover a déjà subi de plein fouet la chute du diesel en Europe, le groupe anglais n'ayant pas de solution de secours rapide pour améliorer le bilan CO2 du groupe, qui servira de calcul pour les éventuelles amendes dès 2021. L'hybride rechargeable était donc l'arme fiscale très attendue pour maintenir le potentiel de modèles importants comme l'Evoque, mais les plans sont contrecarrés par des résultats plus mauvais qu'attendus aux tests d'homologation.

Land Rover explique qu'à "cause de la pandémie du Covid", la marque n'est pas en "position pour délivrer les consommations précédemment communiquées officiellement sur cycle WLTP". L'Evoque P300e était évalué à 32 g/km et le Discovery Sport P300e à 36 g/km.

Or, il semble que la réalité soit plus décevante que prévu pour Land Rover, qui a simplement précisé que le plus "bas" des deux modèles était en fait à 44 g/km avec une autonomie en mode électrique de 43 km. On est loin des 60 km annoncés au départ.

Land Rover annonce désormais travailler pour améliorer leurs modèles et faire en sorte qu'ils aient les valeurs de rejets initialement avancées par la marque. Pour les premiers clients, c'est une désillusion puisque les livraisons sont suspendues, le temps de trouver une solution. Pour le constructeur, c'est une grosse épine dans le pied puisqu'il s'agit là des deux meilleures ventes en Europe. Et l'on sait à quel point l'hybride rechargeable peut permettre à une marque de fortement diminuer sa moyenne de CO2.