Laver sa voiture : comment nettoyer et désinfecter son habitacle

Traditionnellement, dans une voiture, c’est la carrosserie que l’on nettoie en priorité (48 %), puis les vitres (22 %), et enfin les sièges en tissu, les moquettes et garnitures (16 %). Les autres surfaces comme le tableau de bord, les jantes, les sièges ne sont nettoyés que par 10 % des automobilistes* et ce, bien que différentes études démontrent que l’habitacle d’une voiture pullule de bactéries.

Un phénomène qui s’explique par la surexposition du véhicule à la chaleur et à l’humidité, deux facteurs favorisant la multiplication des champignons et des bactéries. Ainsi, selon une étude**, le volant contient à lui seul 800 bactéries/cm2. La multiplication des bactéries dans l’habitacle augmenterait significativement dans les véhicules où le conducteur - ou les passagers - a pris l’habitude de conduire en mangeant ou en se maquillant. Et dans les véhicules en autopartage, la quantité des bactéries décelées est trois fois plus importante. Il est donc primordial que les surfaces soient régulièrement nettoyées et désinfectées.

Entretenir l'intérieur d'une voiture où cohabitent enfants, adultes et animaux relève souvent de l'exploit : l’élimination des taches, de la poussière, des odeurs de tabacs, à la fois sur les textiles et les plastiques, nécessite autant de produits différents qu’appropriés.

Avant toute chose, le dépoussiérage

Commencez par dépoussiérer. Équipez votre aspirateur d'un bec suceur qui pourra se glisser dans tous les interstices entre et sous les sièges. N'oubliez pas les ailettes des entrées d'air qui recèlent souvent des surprises, ni le dessous des coussins d'assise arrière si ceux-ci sont amovibles.

Les tissus et cuirs des sièges

Le nettoyage des tissus de siège et moquettes encrassés peut s'effectuer à l'aide d'un appareil d'injection-extraction équipé d'un suceur pour fauteuils et d'un shampoing spécial moquette. Ce type d’appareil peut se louer mais vous en trouverez dans la plupart des stations de lavage en libre-service. Le suceur injecte sous haute pression la solution détergente dans le revêtement, puis réaspire les saletés, ce qui assure un nettoyage parfait au cœur des fibres. En outre, en aspirant un maximum d'eau, il ne laisse qu'une légère humidité de surface sur les sièges qui n'en sécheront que plus vite.

Les tissus peuvent également être détachés à sec avec un shampoing adapté pour moquette et tissus d'ameublement. Vous trouverez dans les magasins spécialisés des produits spécifiquement adaptés à cet usage. En cas de taches rebelles, un shampoing détachant concentré peut s'avérer utile. Vous pouvez l'appliquer à l'éponge ou à l'aide d'un pulvérisateur, dilué ou non dans de l'eau tiède selon les formules. Certains se présentent sous forme d’un pulvérisateur équipé d’une brosse pour faire pénétrer la mousse. Pratiques, ils sont globalement efficaces et surtout simples d’utilisation.

Les cuirs doivent être traités spécifiquement de façon à être nourris avec un « rénovateur » adapté à base d’eau et au pH neutre. Il ne doit contenir ni distillats pétroliers, ni silicone, ni cire. Appliquez-le directement sur le cuir, frottez doucement à l’aide d’un chiffon en microfibres. Attention à ne pas en utiliser de trop pour éviter que le cuir ne devienne « graisseux ». Laissez le rénovateur agir en fonction du temps indiqué dans le mode d’emploi, puis lustrez vos sièges avec un chiffon non pelucheux dans un mouvement circulaire pour redonner à vos cuirs une nouvelle jeunesse.

Les plastiques

Planche de bord, volant, console, le plastique est partout dans la voiture. Pour lui redonner l'aspect du neuf, deux solutions : un dépoussiérage régulier, une remise à neuf complète à l'aide d'un rénovateur. Le rénovateur offre l'avantage de redonner de l'éclat aux plastiques ternis qui retrouvent un aspect propre et brillant d'origine. En outre, la majorité des "brillant plastiques" ou "rénovateur plastique" ont une action désodorisante et permettent d'éliminer les tenaces odeurs de tabac qui les imprègnent.

Étape finale, la désinfection

Pour éliminer les bactéries qui peuvent se trouver sur les surfaces plastiques en métalliques et notamment sur le volant, le levier de vitesse, les poignées de portes… vous pouvez utiliser des lingettes antibactériennes pour la maison, à passer régulièrement partout où les mains se posent !

* Source IFOP.

** Étude menée par le réseau CosmétiCar sur 1 200 véhicules de ses clients et 1 300 véhicules en autopartage.