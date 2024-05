Laver son auto chez soi, c'est interdit et ça peut coûter cher !

Il n’y a rien de plus efficace que de prendre son éponge, utiliser des produits adaptés et prendre son temps pour bien nettoyer sa voiture. Une activité qu’il est agréable de faire chez soi, seulement, c’est illégal.

En effet, que ce soit dans sa cour, devant sa maison ou sur la voie publique, laver son auto est interdit. L’article L216-6 du Code de l’environnement indique clairement que « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune (…) est puni de deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. » Le texte est clair est surtout, l’amende est particulièrement salée. Une si lourde peine s'applique si une pollution importante est avérée. Dans le cas d’un « simple » lavage de son auto, la contravention s’élève à 450 €, tout de même.

De plus, l’article 99-3 du règlement sanitaire départemental précise en plus que « le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics. »

C’est véritablement les rejets de polluants qui posent soucis. En effet, résidus de plaquettes de frein, d’hydrocarbures, d’huile et autres métaux lourds ne font pas bon ménage avec l’environnement.

Le nettoyage sans eau ou dans un centre de lavage

La solution pour faire briller son auto à la maison reste le nettoyage sans eau. Comme son principe l’indique, il ne nécessite pas d’eau et les produits généralement biodégradables et sans solvants. En outre, un tel procédé demande beaucoup plus de temps. Suivant l’état de saleté de votre auto et le rendu souhaité, il faut compter environ 1h30.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

L’autre solution, la plus commune, reste de se rendre dans une station de lavage. Rien ne vous interdit de venir avec une éponge pour un meilleur résultat. En plus de vous éviter une amende salée, un système haute pression nécessite environ 50 litres d’eau, un portique à rouleaux près de 170 litres alors qu’un lavage à la maison est autrement consommateur : jusqu’à 300 litres.