Le 30 km/h dans la ville de Triel, "dangereux et démagogique" selon le maire

Comme de nombreuses autres communes de France, la petite ville de Triel-sur-Seine (77) a décidé d’abaisser la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h en 2019 dans tout son centre. Une mesure qui devait, comme partout où les municipalités imposent cette mesure, limiter les nuisances sonores liées à la circulation dans la ville mais aussi réduire la pollution et le nombre d’accidents. Trois ans après l’instauration du 30 km/h dans les rues de la commune pourtant, le nouveau maire a décidé de faire machine arrière. Il faudra ainsi enlever les panneaux 30 km/h et les remplacer par les vieux modèles affichant 50 km/h !

D’après le nouveau maire sans étiquette Cédric Aoun, cet abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h « servait avant tout un objectif démagogique » et n’était pas du tout adapté à la spécificité du réseau urbain de sa commune. « Le précédent maire avait tout simplement oublié qu’il y a beaucoup d’axes importants traversant Triel où il est naturel de rouler à 50 ou même 70 km/h. Le fait de passer tous ces axes à 30 km/h engendrait des risques pour les administrés, notamment dans la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes, tout en augmentant les perturbations du flux de véhicules et les ralentissements », déclare-t-il à contre-courant de la tendance actuelle dans la plupart des municipalités.

Des habitants préférant le 50 km/h

Dans le reportage réalisé par nos confrères du Parisien, on trouve aussi plusieurs témoignages d’habitants interrogés (ou pas) au volant de leur voiture. Ils estiment eux aussi que l’abaissement de la vitesse maximale autorisée n’est pas souhaitable dans leur commune, car cela « ralentit trop la circulation et pose des problèmes de sécurité notamment pour doubler les cyclistes ». Comme précisé par le maire, ce retour aux 50 km/h dans la commune ne concerne pas tous les axes de circulation pour autant : « Après avoir réalisé une expertise sur le sujet, nous avons identifié des portions où la limitation à 30 km/h était nécessaire, par exemple là où sont implantées les écoles et où les trottoirs trop étroits obligent les piétons à circuler trop près de la chaussée », précise Cédric Aoun. Alors, cette décision en amènera-t-elle d’autres au sein des communes françaises ? L’abaissement de la limitation de vitesse est-elle incompatible avec les spécificités de certains réseaux routiers urbains ?