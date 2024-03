Le barème des frais de carburant pour les impôts 2024

On les appelle les « frais réels » ou « frais kilométriques ». Il s’agit d’une déduction d’impôts à signaler au moment de la déclaration de revenus. Par défaut, pour calculer l'impôt sur le revenu d'une personne, un abattement de 10% est automatiquement appliqué sur ses traitements et salaires. Cette déduction forfaitaire représente les dépenses professionnelles courantes. Toutefois, si le salarié estime que ses frais professionnels sont supérieurs, il peut choisir de renoncer à la déduction forfaitaire et opter pour les « frais réels », en les mettant en lien avec le barème kilométrique de l'administration fiscale.

Ce barème des frais de carburant, aussi appelé « barème BIC des frais de carburant », fixe un prix de revient kilométrique pour l'année écoulée (kilomètres parcourus en 2023). Il tient exclusivement compte des dépenses de carburant (gazole, essence, GPL), les autres frais comme l'entretien ou l'assurance du véhicule sont déductibles sur justification. Attention : le barème des frais de carburant ne concerne que les véhicules qui ont un usage mixte, personnel ET professionnel. Les véhicules utilitaires ne sont pas éligibles.

Ce dernier évolue une fois par an. Le barème 2023, applicable pour la déclaration de revenus 2024, affiche par rapport à l'an dernier :

- une hausse pour les véhicules à moteur essence (+ 4,1 à + 4,8 %) et GPL (+ 15,1 à + 16,4 %) et pour les véhicules deux-roues

- une baisse pour les voitures roulant au diesel (- 3 %).

Pour connaître le montant prévisionnel de votre impôt au regard de votre situation en matière de déduction des frais professionnels, vous pouvez utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu 2023.