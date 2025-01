Le BMW iX devient plus fort et plus autonome, sans pour autant atteindre les 1 000 km

Apparu en septembre 2021 au salon de Munich, le grand SUV allemand a droit à une mise à jour de mi-carrière. Si l’on pouvait s’attendre à l’adoption d’une très grande batterie offrant jusqu’à 1 000 km d’autonomie, il n’en est finalement rien.

BMW a toutefois travaillé sur le sujet avec un rayon d’action de 700 km pour la version xDrive60. Jusqu’ici l'iX pouvait atteindre au maximum 633 km. La marque allemande a retravaillé l’électronique de puissance, a revu ses trains roulants et adopté des pneus moins énergivores. Surtout, une nouvelle technologie de cellules des batteries intervient pour gagner en capacité et recharge. Ainsi, la version de base xDrive45 atteint 94,8 kWh de capacité et 175 kW de puissance de charge. Les autres iX conservent les mêmes caractéristiques avec 109 kWh et une puissance de 195 kW.

Sans surprise, la firme allemande apporte à son grand SUV électrique une poignée de kilowatts supplémentaires. Ainsi, l’entrée de gamme xDrive45 développe 408 ch (contre 326 ch), l’xDrive60 atteint 544 ch (contre 523 ch) et la version ultime M70 affiche 659 ch et 1 100 Nm de couple (contre 619 ch). Cette dernière atteint 100 km/h en 3,5 secondes et peut filer jusqu’à 250 km/h en vitesse de pointe.

Rendez-vous au printemps

La version de pointe M70 profite d’une calandre, de coques de rétroviseurs et jantes de 22 pouces spécifiques. Toutefois, le client peut choisir des roues encore plus grandes, de 23 pouces, en option. À noter également que l’iX1 reçoit de nouvelles signatures lumineuses et des boucliers redessinés, mais globalement les modifications ne changent pas sa physionomie.

Ce nouveau Bmw Ix sera commercialisé dès le printemps aux États-Unis, en Grande Bretagne et en Allemagne, sur ses marchés principaux. Pour le moment, les prix restent encore inconnus, mais il devrait augmenter alors que le modèle actuel débute à 84 250 €, tout de même.