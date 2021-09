BMW iX : la figure de proue - En direct du Salon de Munich 2021

Est-ce que ce BMW iX n'est qu'une vulgaire version électrifiée du X5 ? Pas du tout. S'il fait quasiment la même longueur, à 4,95 m, il repose sur une plate-forme inédite mêlant carbone et aluminium et reprend quasiment la ligne du concept Vision iNext présenté au Mondial de Paris en 2018. Feux avant et arrière effilés, imposante calandre faisant couler beaucoup d'encre et silhouette trapue et dynamique, l'iX ne laisse pas indifférent esthétiquement et est vraiment le centre de l'attention sur le stand de la marque à Munich.

Vidéo à venir

Mais ça n'est que l'écrin du bijou qu'est l'intérieur, avec une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle de la petite i3, notamment au niveau de la planche flottante, mais avec une approche évidemment bien plus luxueuse par le choix des matériaux mêlant cuir, bois, cristal ou encore cuivre. L'aspect technologique est aussi impressionnant avec ces deux grands écrans incurvés, de 12,3 pouces pour l'instrumentation et de 14,9 pouces pour le magnifique système multimédia.

Cela n'est pas tout puisque BMW lui offre de plus la gamme de systèmes d'assistance à la conduite la plus complète avec pas moins de cinq caméras, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons pour la conduite semi-autonome ou le stationnement automatique.

Passons maintenant au cœur du sujet avec les fiches techniques : à son lancement en novembre prochain, en attendant une M60 de plus de 600 ch, l'iX sera disponible en deux versions, le xDrive40 de 326 ch dont la batterie de 76,6 kWh autorise 425 km d'autonomie et le xDrive50 avec 523 ch à disposition et 630 km en une charge grâce à une batterie colossale de 111,5 kWh ! Petite déception en matière de recharge par contre, puisqu'elle plafonne à 11 kW en courant alternatif et à 200 kW en courant continu, ce qui est dans la moyenne, sans plus, de ce qu'on fait actuellement actuellement à ce niveau.

Les tarifs sont déjà connus et démarrent à 86 250 €.

L'instant Caradisiac

Un agent de sécurité sympathiquement zélé nous a révélé l'un des secrets de l'iX : une impulsion sur le logo au bout du capot et cela libère la goulotte pour faire le plein de liquide lave-glaces.