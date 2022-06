Le bonus écologique prolongé au-delà du 1er Juillet?

Conforté à son poste de ministre de l’Économie et des finances malgré le remaniement du Gouvernement effectué par Emmanuel Macron il y a quelques semaines, Bruno Le Maire devrait annoncer dès cette semaine la prolongation du bonus écologique de 6 000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique.

Avant cette officialisation, le décret en vigueur à partir du 1er juillet prévoit toujours une baisse du bonus écologique à 5 000 €. Toutefois, « lorsqu'elles sont plus avantageuses, les règles en vigueur avant juillet 2022 restent applicables à un véhicule neuf commandé avant le 30 juin 2022 inclus, si sa facturation intervient au plus tard le 30 septembre 2022 ». Dans le doute et si vous souhaitez acquérir un véhicule électrique il y a donc toujours la possibilité de valider le bonus à 6 000 € pour un véhicule livré et facturé au plus tard le 30 septembre prochain.

Bruno Le Maire, qui s’était dit favorable au maintien du bonus écologique dans les mêmes conditions le 14 mars dernier : « Le bonus à 6 000 € il faut le maintenir plus longtemps », devrait donc aller au bout de son idée et annoncer rapidement le maintien du bonus à 6 000 € au-delà du 1er juillet.

Maintenant que les législatives sont passées, confortant la macronie malgré une majorité devenue relative annonciatrice de débats enflammés dans l’Hémicycle, Emmanuel Macron n’a plus qu’à tenir sa promesse.