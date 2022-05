Bonus écologique : attention à la baisse, toujours prévue

Baisseront ? Baisseront pas ? À l'heure d'écrire ces lignes, il est toujours prévu que les bonus écologiques diminuent le 1er juillet. Initialement prévue le 1er janvier 2022, la baisse avait déjà été reportée de six mois, en raison notamment des difficultés à se faire livrer une voiture neuve à cause de la pénurie de semi-conducteurs.

Si le doute est permis, c'est parce que lors de la campagne à la présidentielle, Emmanuel Macron a évoqué un maintien des coups de pouce, expliquant qu'il valait mieux aider les Français à changer de véhicule plutôt que de baisser les taxes sur les carburants fossiles. Bruno Le Maire s'était aussi déclaré en faveur d'une continuité des bonus. Et ce dernier a été conforté au poste de ministre de l'Économie.

Mais le 1er juillet approche, et rien n'est acté. C'est même silence radio, alors que le nouveau gouvernement veut mettre l'accent sur l'écologie. Et l'industrie automobile aime avoir de la visibilité. Le site du gouvernement qui présente les aides a pourtant été mis à jour début mai mais il est toujours question d'une nouvelle grille moins avantageuse sur le point d'entrer en vigueur.

Dans quelques semaines, le bonus pour les voitures électriques de moins de 45 000 € doit passer de 6000 à 5000 € (et de 4000 à 3000 € pour les personnes morales). Les véhicules électriques de 45 000 à 60 000 € n'auront plus que 1 000 € d'aide ! L'aide de 1 000 € sur les électriques d'occasion sera en revanche maintenue. Mais les voitures hybrides rechargeables ne profiteront plus d'un bonus.

Si vous avez un modèle dans le viseur, face au flou de la situation, il est donc temps de commander pour profiter d'un bonus plus avantageux. D'autant que les délais de livraison jouent les trouble-fêtes. Il y a quand même un délai accordé : "lorsqu'elles sont plus avantageuses, les règles en vigueur avant juillet 2022 restent applicables à un véhicule neuf commandé avant le 30 juin 2022 inclus, si sa facturation intervient au plus tard le 30 septembre 2022".

En clair, en commandant aujourd'hui, on peut profiter du bonus maximal de 6 000 € avec une livraison jusqu'au 30 septembre. Les perturbations dans les usines pourraient toutefois inciter l'État à allonger ce délai, comme il l'a fait en 2021.