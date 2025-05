Le camping-car, c'est plus ce que c'était

On soupçonnait un problème : on en a désormais la preuve, les Français boudent les gros camping-cars. Les chiffres de vente du neuf en 2024 confirment cette tendance, déjà sensible au salon des véhicules de loisirs du Bourget de la rentrée dernière et elle se confirme : la baisse des ventes s’établit à 2,7% sur un an. Et la chute est loin d’être terminé puisque le groupe Trigano, leader du genre a constaté une diminution de son chiffre d’affaires de 18% au premier trimestre de cette année.

On constate donc un vrai fléchissement après 4 années d’envolée. Les vanlifers en auraient-ils marre de sillonner le pays à bord de ces engins et en auraient-ils assez d'y passer leurs week-ends et leurs vacances ? Pas vraiment, car dans le même temps les ventes de fourgons aménagés neufs, tout comme les chiffres des gros camping-cars d’occasion sont en hausse.

Le nomadisme automobile n'est pas mort, il s'est transformé

En ce qui concerne les vans et les fourgons, 7% d’unités supplémentaires ont été vendus l’an passé par rapport à 2024, et du côté de la seconde main, les ventes ont augmenté de 18%. La preuve que l’engouement pour le nomadisme automobile est intact, mais qu’un vrai changement est en train de s’opérer.

Visiblement, ce désamour a plusieurs causes, à commencer par les tarifs pratiqués. Avec une moyenne de 80 000 euros, pour un camping-car neuf, les clients sont plus qu'hésitants. Les particuliers peinent à emprunter, et lorsqu’ils y parviennent, les taux d’intérêt élevés peuvent les rebuter.

De plus, quelques à-côtés pénibles les font également fuir, comme la nécessité de remiser un engin de plus de 6m de long et de trois mètres de haut. Certains pratiquants sont même dans l’obligation de louer à l’année une place dans un entrepôt spécialisé pour y remiser leur joujou et le laisser hiberner.

De fait, le fourgon aménagé est beaucoup plus attractif financièrement. Car il coûte, en moyenne, 20 000 euros de moins que son grand frère, qu’il s’entretient et se gare (presque) comme une voiture, et parce qu’étant moins gros et moins lourd, il consomme moins de gazole. Et tant pis pour l'exiguïté.

Des affaires à faire sur les modèles délaissés

Reste que le bon gros intégral ou profilé conserve ses adeptes, lesquels, s’ils cherchent à s’offrir un modèle, seraient bien inspirés d’aller piocher dans les petites annonces d’occasion, ou de faire un tour chez le concessionnaire du coin. Car non seulement les modèles disponibles sont pléthore, mais de plus, les tarifs constatés par les professionnels du secteur auraient baissé de 9 % en moyenne depuis l’an passé.

Enfin, pour les irréductibles qui tiennent absolument à acheter un modèle neuf, c’est le moment d’obtenir de belles ristournes, ou de décrocher quelques options gratuites.