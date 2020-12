Le Caradrier de l'Avent - Combien a coûté la plus chère des 2CV ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

La 2CV est l'une des voitures anciennes les plus recherchées. Il est toutefois encore facile de la trouver et de se l'offrir. On trouve par exemple sur La Centrale près de 50 offres, avec des prix qui commencent à 4 500 €.

Les prix grimpent en revanche vite avec un modèle qui se rapproche de l'année de lancement, 1948, et a un kilométrage faible. On a par exemple sur la Centrale un modèle de 1960 avec 12.100 km à 13 900 €, soit le prix d'une C3 neuve !

Mais la 2CV n'échappe pas au principe de ce qui est rare est cher. Et avec la Citroën, c'est la variante Sahara qui joue ce rôle. Produite à un peu moins de 700 exemplaires, elle a la particularité d'avoir quatre roues motrices grâce à un deuxième moteur à l'arrière.

Plusieurs modèles se sont déjà vendu plus de 100 000 €. En 2016, un exemplaire est carrément parti aux enchères pour 172 800 € ! C'est donc le prix d'une super-sportive neuve !

Hors Sahara, une 2CV Type A de 1949 a été vendue en 2018 un peu plus de 75 000 €.