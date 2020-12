Le Caradrier de l'Avent - Où est l'autoroute la plus chère de France ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

En 2021, les sociétés d'autoroutes comptent bien revoir leurs prix à la hausse. Comme l'a révélé Caradisiac, elles ont proposé en moyenne + 0,44 %. Une augmentation très légère certes, mais qui fait déjà réagir après cette année si particulière. L'État doit valider cela d'ici le 1er février, date à laquelle les nouveaux prix entrent en vigueur.

L'occasion pour nous dans le cadre de notre « Caradrier » de l'Avent de remettre sur la table cette fameuse question : quelle est l'autoroute la plus chère de France ? Un sujet qui viendra peut être s'inviter à votre table pendant les fêtes si vous avez pris un axe rapide pour rejoindre vos proches.

Depuis plusieurs années, la triste gagnante est la même, il s'agit de l'A14. Cette autoroute fait le lien entre Paris depuis la Défense et l'A13. Avec elle, le prix à la barrière de Montesson est de 8,80 € en heures pleines (6,30 € en heures creuses). Et on se retrouve à payer cette somme pour un tronçon de 16 km, ce qui donne 55 centimes d'euro par kilomètre, soit cinq fois plus que la moyenne.

Dans la course à ce titre peu enviable, saluons la performance du péage de l'Union, situé à Toulouse. Il fait beaucoup jaser d'ailleurs là-bas. Celui-ci est uniquement lié à la première sortie de l'A68 (qui part en direction d'Albi), avec un prix de 50 centimes seulement… mais pour faire 1,2 kilomètre ! Plusieurs élus locaux se sont d'ailleurs mobilisés fin 2019 pour le faire sauter, sans succès.