Péages-Autoroutes : une hausse moyenne de 0,44 % annoncée pour 2021

Alors que le taux d’inflation pour 2020 est négatif, de l’ordre de -0,23 %, et que des études juridiques, qui viennent d’être publiées, affirment qu’elles sont illégales, des hausses tarifaires aux péages sur les autoroutes sont pour l’heure toujours d’actualité pour 2021. Calculées par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) et présentées ce vendredi au Comité des usagers du réseau routier national, ces hausses devraient s'échelonner au 1er février « entre 0,30 % et 0,65 % pour les réseaux les plus importants, avec une moyenne de l'ordre de 0,44 % », a-t-on appris auprès du ministère en charge des Transports. Pour rappel, en 2020, la hausse moyenne était de 0,80 %.

Sur proposition de l'association 40 millions d’automobilistes, et après consultation des membres par son président François Bordry, le Comité des usagers émet cependant « le vœu d'une non-augmentation des tarifs des péages ». C’est « un vœu certes symbolique », commente à Caradisiac Pierre Chasseray, délégué général de l’association automobile, mais compte tenu du contexte, « c’est une hausse inacceptable et c’est la première fois que nous tombons d’accord pour le dénoncer ».

Il est à rappeler en effet que le rôle de ce Comité est simplement consultatif et qu'il ne s'agit-là que des évolutions prévisionnelles qui restent encore à être confirmées par l'État. Voilà le détail des hausses annoncées ce vendredi, pour les SCA dites distoriques (ASF, Cofiroute et Escota du groupe Vinci, APRR et AREA d'Eiffage et du fonds australien Macquarie, puis Sanef et SAPN de l'Espagnol Abertis) qui représentent plus de 90 % du réseau :

Hausses des tarifs 2021 (hausses 2020)

SCA historiques Classe 1 Classe 3 Classe 5 APRR 0,45 % (0,87 %) 0,45 % (0,87 %) 0,45 % (0,87 %) AREA 0,65 % (1,07 %) 0,65 % (1,07 %) 0,65 % (1,04 %) ASF 0,54 % (0,96 %) 0,54 % (0,96 %) 0,54 % (0,96 %) Cofiroute 0,30 % (0,71 %) 0,30 % (0,71 %) 0,31 % (1,53 %) Escota 0,47 % (0,88 %) 0,47 % (0,88 %) 0,47 % (0,88 %) Sanef 0,33 % (0,75 %) 0,44 % (0,71 %) -0,16 % (0,75 %) SAPN 0,32 % (0,73 %) 0,28 % (0,83 %) 0,64 % (0,77 %) Moyenne pondérée 0,44 % (0,80 %)

En France, l’évolution annuelle des tarifs autoroutiers répond à deux facteurs :