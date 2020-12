Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi dit-on démarrer sur les chapeaux de roues ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Lorsqu'il est question de vitesse au volant, le vocabulaire peut se faire très original. Pour aller vite, on peut ainsi appuyer sur le champignon, simple référence à la forme que pouvaient prendre les premières pédales d'accélérateur. Et si on démarre en trombe, on peut se retrouver à rouler sur les chapeaux de roues. Mais qu'est-ce que cela signifie ?

Rien à voir avec les garde-boue que l'on peut avoir en tête en pensant aux premières automobiles, et qu'avec un esprit cartoonesque, on imagine toucher le sol tant la voiture se cabre lors d'un démarrage canon.

L'expression est en revanche bien liée à une protection de la roue, mais plus simplement l'enjoliveur, qui pouvait être appelé autrefois chapeau. Ainsi, à vitesse élevée, à une époque où les pneus étaient peu larges et les tenues de route moins bonnes, ces chapeaux, qui avaient souvent une forme pointue au centre, pouvaient toucher la route dans les virages pris trop rapidement… ou presque. Car il était déjà surtout question d'une image pour pointer la vitesse excessive du véhicule. Une image qui a traversé les décennies pour être utilisée dans tous les domaines maintenant.