Le Caradrier de l'Avent - Quel secret cache le logo Toyota ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Courant 2020, Toyota a dévoilé une nouvelle identité visuelle, avec un nouveau logo. Ou plutôt un logo rafraîchi pour les supports de communication. La marque s'est mise au flat-design, soit un logo à plat en 2D pour les publicités, la documentation ou encore les sites Internet. Les voitures gardent le logo chromé avec relief.

L'autre changement pour le logo de communication, c'est l'abandon du logotype Toyota. En clair, il n'y a que l'emblème qui, comme l'a souligné Toyota, se suffit à lui-même. Et puis d'une certaine manière, le nom Toyota est toujours présent dans ce logo.

C'est en effet le petit secret qui se cache derrière les ellipses qui composent le logo. Si on peut y voir un globe terrestre, dans ces formes on peut surtout trouver toutes les lettres de Toyota, et pas uniquement le T que l'on voit d'abord avec les deux ovales perpendiculaires, qui symbolisent notamment le lien mutuellement bénéfique entre l'entreprise et le client. Une astuce qui fait penser au C caché dans le losange pour Carrefour ou à l'ours qui se dresse dans la montagne de Toblerone.