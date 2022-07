Le carburant à 0,85 euro le litre tout l'été chez Casino

Outre la remise de l’État de 18 centimes € sur le prix au litre des carburants, maintenue jusqu’à la fin des vacances, au moins, les enseignes Casino ont également décidé de prolonger leur opération carburant à 0,85 € le litre tout l’été.

Toujours sous forme de remboursement en bon d’achat, cette opération est ainsi maintenue jusqu’au 31 août prochain dans les différentes enseignes Casino.

Mise en place par les enseignes Casino depuis le second semestre 2021, et intensifiée depuis début 2022, elle consiste à faire baisser le prix du carburant à 0,85 €/litre, en remboursant la différence entre ce montant et le prix au litre réel sous la forme d’un bon d’achat. Ce bon est ensuite utilisable en magasin sous réserve d’un minimum d’achat. Si le remboursement n’est pas immédiat lors du passage à la pompe, il permet en revanche de faire baisser la facture au moment de faire ses courses.

Avec la remise de 18 centimes € sur le prix au litre des carburants de l’Était et le remboursement différé sous forme de bons d’achat proposé par les enseignes Casino (Géant Casino, et Casino Supermarchés), passer à la pompe cet été sur la route des vacances pourrait donc être un peu moins douloureux.