Le carburant à 70 centimes le litre du 11 au 15 janvier 2023 chez Casino

Après l’arrêt des remises gouvernementales sur le prix du carburant, les cours du sans plomb et du diesel sont fortement remontés ces derniers jours en France. Voilà pourquoi certains vont probablement se ruer vers cette nouvelle opération promotionnelle mise en place par le groupe Casino dans tout le pays. L’idée ? Proposer du carburant à seulement 70 centimes du litre (essence et diesel), à condition de faire le plein dans les stations du géant de la distribution participantes, après avoir acheté au moins 100€ de course dans le supermarché attenant.

L’offre concerne des pleins dans la limite de 50€ et fonctionne, comme les précédentes opérations du même groupe, sous la forme d’un remboursement en bons d’achat à retirer à l’accueil des supermarchés participant. Pour en profiter, vous n’aurez donc pas d’autres choix que d’acheter à nouveau des produits dans les magasins du groupe.

Jusqu’au dimanche

L’offre est valable dès maintenant et jusqu’au dimanche 15 janvier à 12 heures dans les magasins ouverts ce jour-là (sinon jusqu’au samedi soir). Les bons d’achats obtenus sont utilisables deux jours, en comptant le jour où il est émis.