Le charismatique patron de Toyota répond sèchement à la valorisation de Tesla

Les Japonais ont pour habitude de ne pas trop faire de vagues et de commenter l'actualité, préférant rester discret et se mettre au travail. Mais Akio Toyoda, le patron de Toyota, n'a pas sa langue dans sa poche. Une récente prise de position sur la comparaison entre Toyota et Tesla dénote en effet dans un pays habitué à la mentalité de la discrétion et du profil bas.

"Tesla explique que leur "recette" sera le standard dans le futur, mais ce que Toyota possède, c'est une vraie cuisine et un vrai chef cuisinier. Si l'on considère le prix des actions, nous perdons, mais lorsque l'on parle de produits, nous avons un menu complet qui peut être choisi par les clients. Ils ne fabriquent pas de choses pragmatiques et réelles, les gens n'achètent que la recette. Nous avons le chef et la cuisine, et faisons de la vraie cuisine".

Toyoda fait référence à la valorisation spectaculaire de Tesla, qui dépasse celle des plus grands groupes automobiles mondiaux, tels que Tesla. Mais Toyota rappelle aussi que les ventes totales de Tesla représentent moins de 4 % de celles de Toyota à travers le monde.

Toyoda tempère toutefois ses propos en précisant que son groupe peut apprendre tout de même de la concurrence, et notamment de Tesla sur le fait de générer de la rentabilité sur la voiture électrique. Sans rancune, donc, d'autant plus que pour l'heure, Toyota ne semble pas le constructeur le plus pressé de vendre de l'électrique. La publicité mettant en avant les hybrides passant devant les voitures du passé et un véhicule électrique en recharge montrait la philosophie de Toyota : miser, toujours, sur l'hybride. Pour l'instant, cela paye, mais pour combien de temps encore ?