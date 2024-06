Voilà 7 ans que ce Citroën C3 Aircross est présent sur le marché. Le SUV urbain de la marque aux chevrons a réussi à trouver son public puisqu’il s’est vendu à près de 200 000 exemplaires en France et s’est imposé comme un acteur essentiel du segment B, dont les Français sont si friands.

Après un restyling mi-2021 entraînant l’abandon de sa face rondouillarde pour des lignes plus rectilignes, c’est au tour de la seconde génération de rentrer en scène. Et une chose est sûre, cette dernière génération n’a rien à voir sur le plan du style avec la précédente. Sans surprise, la face avant est très proche de la dernière C3 avec une calandre très verticale ornée en son centre du nouveau logo Citroën. Elle est entourée de projecteurs en forme de crochet qui possède une signature lumineuse spécifique composée de trois barres lumineuses. Un dispositif que l’on retrouve également à l’arrière au niveau des feux où le nom "Aircross" est mis en avant.

dailymotion Le Citroën C3 Aircross disponible en 5 ou 7 places veut séduire les familles.

En termes de dimensions, ce C3 Aircross mesure désormais 4,39 m, soit une augmentation de la longueur de 23 cm par rapport à la génération actuelle. Il fait ainsi partie des grands SUV urbains en flirtant même avec la catégorie des SUV compacts. Mais la principale nouveauté se situe dans l’habitacle avec l’apparition d’une inédite version 7 places.

À vous de choisir votre configuration

L’accroissement des dimensions ne s’est pas fait sans raison. En effet, Citroën va proposer deux versions de son SUV ayant un empattement identique de 2,67 m. La première, 5 places, qui se décline dans toutes les motorisations se caractérise avant tout par une habitabilité arrière particulièrement généreuse avec un espace aux jambes record et une garde au toit du même acabit. De quoi garantir un excellent confort pour les passagers, même si la banquette nous a semblé un peu molle. On reprochera aussi la disparition de la banquette arrière coulissante.

La version 7 places n’est pas juste une 5 places avec deux places supplémentaires puisque l’implantation de la banquette est différente puisqu’avancée de 6 cm vers l’avant afin de garantir plus d'espace au troisième rang. Un choix judicieux vu l’habitabilité restreinte au 3e rang, qui servira uniquement en dépannage. Le constructeur le reconnaît. Ainsi, un passager d’1,75 m trouvera sa place mais pour une durée relativement réduite. Du dépannage, oui mais bien pratique pour les familles.

Très accueillant pour les passagers comme nous avons pu le voir précédemment, le C3 Aircross l’est aussi pour le volume de coffre avec une contenance allant de 460 à 1 600 litres pour la version 5 places. Comptez entre des valeurs de 40, 330 et 1 600 litres en 7 places.

Ambiance C3

Moins d’originalité dans l’habitacle puisqu’on retrouve la présentation de la toute dernière C3. La planche de bord affiche un design original et plaisant avec notamment un petit volant, une instrumentation numérique positionnée relativement haut, le tout complété par un écran multimédia de 10,25 pouces sur les finitions les plus hautes. L’entrée de gamme aura droit à un dispositif plus simple avec le smartphone comme clé de voute avec une station d’accueil. L’impression de qualité est au rendez-vous avec notamment un bandeau en tissu, qui court sur toute la largeur de la planche de bord.

Comme sa petite sœur, l’équipement est riche avec notamment de nombreuses aides à la conduite dont notamment un système de précollision, l’aide au maintien actif dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les projecteurs adaptatifs, les aides au parking avant et arrière avec caméra de recul et le contrôle des angles morts.

L’électrique uniquement en 5 places au lancement…

Développé à partir de la plateforme Small Car - la même que celle de la dernière C3 - le C3 Aircross, sera commercialisé en essence et pour la première fois en électrique. En thermique, les clients auront le choix entre le 1.2 Puretech 100 ch et le 1.2 mhev 48 V de 136 ch. En électrique, le C3 Aircross sera animé par un nouveau bloc de 83 kW (113 ch) alimenté par une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh, qui lui permet de revendiquer une autonomie de 300 km. En 2025, une nouvelle version devrait atteindre 400 km. Pour ce qui est de la recharge, cette batterie est capable de supporter des charges en courant continu de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80% en 26 min. En courant alternatif, les capacités de charge oscillent entre 7 kW et 11 kW.

Enfin, concernant le comportement, ce C3 Aircross sera bien évidemment doté des caractéristiques du programme Advanced Confort avec notamment de série les suspensions à butée hydraulique.

Avec ce C3 Aircross, qui sera commercialisé à l’occasion du prochain Mondial de Paris, Citroën semble avoir trouver la bonne recette pour séduire les familles avec un véhicule pratique, à la présentation soignée, aux motorisations modernes et surtout disposant d’un choix inédit entre 5 et 7 places. De bons augures avant le lancement commercial.