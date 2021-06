Le contrôle technique fête ses 30 ans en France

Alors qu'il a toutes les peines du monde à s'imposer chez les motards, le contrôle technique fête ses 30 ans pour les véhicules à quatre roues. Si l'on aurait pu l'imaginer plus ancien, il n'en est rien puisque l'arrêté date du 18 juin 1991. L'entrée en vigueur effective des premiers contrôles technique sera faite au 1er janvier de l'année suivante.

SGS, premier groupe français dans le CT (avec les réseaux Securitest et Auto Sécurité) rappelle qu'à l'origine, le contrôle technique se faisait uniquement au moment des transactions de véhicules, et pas de manière périodique, comme c'est le cas aujourd'hui (première fois aux 4 ans du véhicule, puis tous les 2 ans pour une auto particulière). Un contrôle technique qui a subi une grande réforme en 2018, notamment pour mieux suivre les émissions polluantes, dans le sillage du scandale dieselgate.

Rappelons qu'au moment de l'entrée en vigueur du contrôle technique, il y avait plus de 10000 morts par an sur les routes en France. Aujourd'hui, il y en a trois fois moins, et c'est probablement en partie grâce aux contrôles, même si, évidemment, l'évolution impressionnante de la sécurité passive et active est certainement responsable du gros de la baisse.