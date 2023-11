Le coût de la Renault 5 électrique "rétrofit" paraît vraiment astronomique

Hier, Renault communiquait sur l’ouverture des commandes du nouveau kit de « rétrofit » disponible pour la Renault 5 et conçu par la société R-Fit. Compatible pour les R5 TL et GTL dans les déclinaisons 3 et 5 portes, ce kit comprend un petit moteur de 22 kW (soit 30 chevaux) alimenté en électricité par des batteries d’une capacité modeste de 10,7 kWh. Garanti deux ans, le kit n’autorise qu’une autonomie maximale de 80 kilomètres et avec une puissance aussi basse, les performances n’auront logiquement rien d’étincelant et respectent l’esprit du rétrofit (qui oblige à garder des performances et une répartition des masses très proches du modèle de base). La voiture se recharge en 3h30 sur une prise 220 volts classique.

Le prix, hélas, n’a rien de proportionnel avec ces performances puisque Renault évoque un tarif « à partir de » 15 900€ pose comprise, c’est-à-dire au-dessus du prix d’une Dacia Spring neuve d’entrée de gamme une fois le bonus écologique déduit (15 800€). Et ce prix de 15 900€ inclut par ailleurs les aides maximales prévues par la fiscalité sur le rétrofit, d’un montant de 6 000€ pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 € (ou pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 6 358 € et inférieur ou égal à 14 089 € éloignées d’au moins 30 km du lieu de travail ou parcourant plus de 12 000 kilomètres pour aller au travail). Sinon, le montant de la prime au rétrofit n’est que de 2 500€ pour les gens dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 14 089 € et inférieur ou égal 22 983 €. Au-dessus de ce chiffre, il tombe carrément à zéro.

21 900€ sans les aides, ni la voiture

Sans les aides, le prix du kit rétrofit de la Renault 5 coûte 21 900€. Et il n’inclut pas la voiture, qui doit être amenée par le client (et qui peut imposer des frais additionnels s’il faut par exemple remettre en état le châssis pour permettre au véhicule de fonctionner en toute sécurité). Voilà pourquoi cette formule du rétrofit paraît totalement inabordable pour le grand public, puisqu’elle donne accès au prix fort à un véhicule dont l’autonomie est similaire à celle d’une microcar électrique comme la Citroën Ami avec des performances très basses. On est loin de l’idée simple et prometteuse du rétrofit de donner une seconde vie à une vieille voiture pour pas cher, hélas. Reste l’idée de rouler avec une jolie voiture de collection qui ne tombe pas en panne tout le temps, pour ceux qui ont les moyens de se faire plaisir et sont insensibles au charme suranné d’une mécanique thermique antédiluvienne. Mais attention, la pose du kit de rétrofit est justement interdite aux voitures possédant une carte grise collection, ce qui implique au préalable de rebasculer le véhicule en carte grise normale le cas échéant !