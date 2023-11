La Renault 5 électrique coûte 15 900€ (mais ce n'est pas celle que vous croyez)

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir la fameuse nouvelle Renault 5 électrique, arrivant à point nommé pour concurrencer les futures Citroën ë-C3 et autres Volkswagen ID.2. Remplaçante de la Zoé actuelle, la future citadine silencieuse de la marque au losange pourrait coûter sensiblement plus cher que sa nouvelle rivale de la marque aux chevrons (on parle d’un premier prix situé aux alentours des 30 000€).

La Renault 5 entièrement électrique illustrée dans le nouveau communiqué officiel du constructeur français ne coûte en revanche que 15 900€. Comme vous le devinerez en observant les deux images accompagnant cet article, il ne s’agit pas pour autant d’une nouvelle rivale de la Dacia Spring. Cette vieille « 5 » convertie à l’électricité a été conçue en respectant les règles du rétrofit, cette pratique permettant de remplacer le moteur thermique d’une voiture de collection par un bloc 100% électrique. La conversion est réalisée par la société R-Fit et Renault communique un prix de base fixé à 15 900€ pour la voiture complète, pose comprise.

Des performances…à l’ancienne

Conformément à l’esprit de la réglementation du rétrofit, cette Renault 5 convertie possède un moteur de faible puissance (22 kW soit 30 chevaux) et de toutes petites batteries de type lithium fer phosphate d’une capacité de 10,7 kWh seulement. De quoi autoriser une autonomie maximale de 80 kilomètres environ avant un rechargement qui se fera sur une simple prise 220 volts (avec 3h30 pour recharger à 100%). La Renault 5 « rétrofit » paraît donc très chère à 15 900€, mais il sera possible d’adoucir ce prix grâce aux aides prévues : jusqu’à 6 000€ de bonus pour les personnes dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 €.

Notez qu’une Renault 4 et une Renault 5 rétrofitées par R-Fit seront exposées sur le stand de la marque au salon Epoq’auto ce week-end à Lyon.