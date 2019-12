Le covoiturage, gagnant (durable?) des grèves

Si les grèves ont une vertu, c’est celle qui incite les Français à revoir en profondeur leurs modes de transport. Confrontés à un réseau de transports en commun chaotique, les franciliens doivent en effet se tourner vers des solutions alternatives pour gagner leurs lieux de travail : à pied, à vélo, à trottinette ou en voiture, l’important est d’avancer.

Parfois pour le pire, avec une hausse spectaculaire des accidents dans les rues de Paris en décembre. On y déplore ainsi 35 piétons blessés en moyenne chaque semaine (contre 26 en novembre), 22 à vélos (contre 9) et 52 à deux-roues motorisé (contre 43). En cause, une cohabitation difficile entre des usagers souvent peu expérimentés, mal protégés, et des automobilistes chauffés à blanc après des heures dans les embouteillages.

Mais aussi pour le meilleur, avec un essor du covoiturage, pratique qui a pour vertu de décongestionner la circulation et de diviser la pollution de chaque voiture par le nombre de personnes transportées (et de pouvoir rapporter un peu d’argent à celui qui utilise sa voiture). Lundi 9 décembre, l’application de covoiturage domicile-travail BlaBlaLines, qui revendique à ce jour 1 million de membres, aura ainsi enregistré 20 fois plus d’inscriptions quotidiennes qu’à l’ordinaire.

Le fait de proposer des trajets gratuits pour les passagers (grâce au soutien de la Région Ile-de-France) n’a pu qu’amplifier le phénomène. « Les avantages immédiats sont bien sûr économiques et pratiques, mais sur le long terme partager ses trajets du quotidien engendre une baisse du trafic routier comme des émissions de CO2 », commente Nicolas Brusson co-fondateur et CEO de BlaBlaCar.

Bien sûr, le covoiturage ne concerne pas que les usages type domicile/travail. Selon une étude Ford / YouGov publiée ce mercredi matin, les incertitudes concernant la circulation des trains pendant les vacances font que pour 35% des Français, le covoiturage est le meilleur moyen de se déplacer à coût modéré durant la période des fêtes.

Dans sa dernière édition, l’Observatoire Cetelem de l’automobile relevait que si - en temps normal - 10% des Français y recourent plusieurs fois par mois comme passagers, ce chiffre montre à 13% pour les citadins (contre 7 % en zone rurale).

Des chiffres encore bas, mais qui ne font que progresser : à en croire le baromètre Alphabet France / IFOP 2019, 32% des actifs ont déjà pratiqué ou pratiquent le covoiturage dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail. Surtout, 44% des non-pratiquants sont intéressés par cette pratique, soit 7 points de plus qu’en 2017.

Il faut maintenant espérer que ces pratiques vertueuses perdurent au-delà des grèves…même s’il est difficile de lutter contre nos vieux travers individualistes.