Le Dacia Duster va faire de la résistance jusqu'au bout avec ses moteurs thermiques

Dacia vient de lever le voile sur le Duster de troisième génération, dont le design risque d’en faire à nouveau un modèle à succès comme les deux premières moutures. Comme le Jogger dont la plateforme technique reste très proche (la fameuse CMF-B équipant également la Sandero, la Logan ou les Renault Clio et Captur), ce nouveau Duster offre une version hybride de 140 chevaux permettant de réduire les émissions de CO2 combiné à une boîte automatique.

Et le Duster électrique, c’est pour quand ? Pas pour tout de suite, d’après les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu s’entretenir avec le patron de Dacia Denis le Vot et aborder ce sujet. Et il compte bien garder le SUV familial le plus longtemps possible avec une offre de moteurs thermiques. « Rien n’est encore décidé au sujet de la prochaine génération du Duster, car le modèle actuel doit avoir une carrière de huit ans », précise-t-il. « Mais je ne fais pas la course pour transformer toute la gamme de Dacia à l’électrique le plus vite possible, c’est même le contraire », explique-t-il.

Jusqu’en 2035 ?

Denis Le Vot pense que la plupart des constructeurs automobiles européens ne vont probablement pas lancer le développement de nouveaux modèles thermiques après 2028 en raison de l’interdiction de vente de cette technologie à partir de 2035. Mais s’il affirme que le Duster thermique devrait rester au catalogue jusqu’en 2032 sous sa forme actuelle, il ne ferme pas totalement la porte à une quatrième génération de Duster équipée de moteurs thermiques et pas uniquement d’un groupe motopropulseur électrique. Ne serait-ce que parce que ce modèle est aussi commercialisé hors d’Europe où la demande électrique restera très faible dans les années 2030.

Tout dépendra probablement du choix des plateformes techniques sur les futures générations de modèles Dacia. Rappelons que la prochaine Sandero doit elle offrir une version 100% électrique, probablement à partir de 2028.