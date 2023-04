Le décryptage de Holson sur l'évolution des flottes

Caradisiac : Les flottes, au-delà des réglementations qui les ciblent, sont-elles spontanément en train d’évoluer sur le plan environnemental ?

Philippe Ambon : Oui en effet, la prise de conscience des problématiques environnementales, au fur à mesure des crises qui se produisent, s’accélère. Les dirigeants prennent notamment de plus en plus conscience du réchauffement climatique (Ndlr : notamment suite aux épisodes de canicule et d’incendies de l’été 2022) et réalisent qu’il faut aller plus vite sur le sujet de la transition énergétique.

Caradisiac : Comment cela se traduit-il dans les faits ?

Philippe Ambon : Cela se traduit par une accélération des demandes et une accélération de l’électrification. D’ailleurs, si l’on regarde le nombre de véhicules électriques immatriculés l’année dernière, on constate une augmentation substantielle des volumes et certaines entreprises décident d’y aller de façon plus véhémente que précédemment. On sent ainsi que le marché est clairement en train évoluer.

Convaincre sur l’électrique : encore du travail...

Caradisiac : Comprenez-vous ceux qui ne sont pas encore convaincus par le véhicule électrique ?

Philippe Ambon : Alors oui…et non…, comme une réponse de Normand. En fait, c’est très compliqué de se faire une opinion, cela prend beaucoup de temps et c’est ce qui manque à beaucoup de monde. Et derrière, c’est à celui qui parlera le plus fort. Et donc finalement aujourd’hui, vous avez quand même beaucoup de gens qui ont pris des positions très clivantes sur le sujet et j’ai envie de dire que quand on doit changer ses habitudes, c’est ce qu’il y a de plus compliqué en fait […]

Il y a donc encore un gros travail de pédagogie à faire. Les gens qui roulent en électrique contribuent d’ailleurs déjà à ce travail de pédagogie […] Rouler en électrique soulève en fait les questions de ceux qui ne l’ont pas encore fait. Et donc c’est un travail de longue haleine, cela va prendre encore un peu de temps mais il y a d’ores-et-déjà 10 % des immatriculations en véhicules 100 % électriques. Il y a donc quand même un « grip » qui prend là !

Caradisiac : Quel sujet stresse le plus les flottes actuellement ?

Philippe Ambon : Au-delà du sujet des ZFE, je dirais que l’un des sujets qui préoccupent le plus les flottes actuellement concerne les délais d’approvisionnement des constructeurs, délais qui sont toujours très longs. C’est plus qu’un stress pour les entreprises… Il faut savoir en effet que les flottes ont pris entre + 20 et + 30 % de budget l’année dernière, occasionnés par deux facteurs majeurs : la flambée du carburant d'une part, et ces retards d’approvisionnement d'autre part […] Quand vous avez un véhicule qui met neuf mois à arriver, cela signifie que pendant neuf mois, vous mettez de la location moyenne durée ou de la courte durée qui coûte une fois et demie à deux fois plus cher. En cela, l’absence de disponibilité des véhicules occasionne des surcoûts majeurs pour les entreprises.

Gestionnaire de parc, poste clé dans l'entreprise

Caradisiac : Quid de la formation continue des gestionnaires ?

Philippe Ambon : On a vrai sujet de manque de formation. Moi j’anime une quinzaine de sessions de formation par an. Je suis parfois assez effondré de constater que dans beaucoup d’entreprises, on confie la gestion du parc automobile à des gens en leur disant « tu verras, c’est sympa c’est des bagnoles » alors qu’on devrait leur dire : « tu vas voir, on est en train de te confier le premier ou le deuxième poste d’achats indirects de l’entreprise. » Ce n’est pas tout à fait la même chose… Quand vous avez une boîte qui possède 50 véhicules, cela veut dire qu’on vous file les clés d’un budget à 500 000 euros. Ce ne sont pas des peccadilles ! Cela mériterait donc de la formation sur le sujet. Or, régulièrement, on constate que ces gens-là ne sont pas formés et outillés…

Caradisiac : Quelles nouvelles compétences ont émergé depuis la crise de 2020 ?

Philippe Ambon : Ce qui est apparu, c’est qu’on demande de plus en plus aux gestionnaires d’intégrer des nouveaux sujets. Dans ce contexte, ce qui est assez intéressant d’observer, c’est qu’il y a une tendance de fond, à savoir, une accélération de l’externalisation de gestion des flottes. J’ai des clients qui viennent me voir en me disant qu’ils n’ont plus le temps car on leur demande de gérer des vélos en LLD, du crédit mobilité, etc. […] Il y a donc une charge de travail qui arrive alors que les gestionnaires sont déjà débordés. Le deuxième sujet, c’est le fait que certaines entreprises réalisent que, lorsque leur gestionnaire n’est pas là (en vacances, malade, etc.), tout à coup, la flotte auto s’arrête de tourner et qu’il y a donc là une zone de risque, que c’est la panique […] Alors finalement, on externalise parce qu’on va avoir un prestataire qui va garantir une permanence sur le compte. L’externalisation (Ndlr : la partie administrative) rassure et surtout c’est un facteur de professionnalisation. Néanmoins, celle-ci ne se fait pas au détriment du gestionnaire. Le collaborateur qui gère le parc auto va en effet pouvoir se concentrer alors sur les sujets de fond, sur les sujets de dossiers liés au pilotage du parc*.

*Exemples de sujets liés au pilotage : prise de décision quant au renouvellement des véhicules, donner les instructions et orientations aux loueurs, définir le paramétrage des cartes carburant, etc.