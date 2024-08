Le détail intriguant de la nouvelle BYD Seal restylée

Lancée en 2022 en Chine (et un an plus tard sur le marché européen), la BYD Seal est une berline familiale électrique conçue pour rivaliser avec la Tesla Model 3. Elle profite déjà d’une mise à jour importante, comme le rapportent les spécialistes de CarNewsChina sur la base d’une communication officielle du constructeur en Chine.

Voilà donc la Seal « restylée », dont l’extérieur ne change pas par rapport au modèle que nous connaissons depuis l’année dernière sur notre marché. Enfin si, il y a un gros capteur LiDAR (annonçant des capacités de conduite semi-autonome améliorées) sur le toit et un logo « Byd » à l’arrière au lieu du « Build Your Dreams » en toutes lettres. On note quelques nouveautés aussi à l’intérieur avec un volant inédit et des couleurs de cuir différentes.

Beaucoup de nouveautés techniques

Mais l’essentiel est ailleurs : la Seal restylée passe en effet à une nouvelle architecture électrique à 800 volts avec des batteries différentes, ce qui permet de descendre le temps de charge de 10 à 80% à 25 minutes au lieu de 37 précédemment (sans informations sur la puissance de charge maximale). Cette architecture lui permet aussi d’embarquer une suspension adaptative plus sophistiquée.

Mais un détail nous intrigue : BYD annonce une capacité de 61,44 et de 80,64 kWh pour les deux tailles de batteries (avec des puissances de 228, 308 et 523 chevaux selon les configurations choisies), d’après une mesure qui semble être brute et non pas nette. Or, la précédente Seal revendiquait 82,5 kWh brut avec sa plus grosse batterie. Et en Chine, l’autonomie maximale descendrait à 650 km avec la plus grosse batterie sur la nouvelle version au lieu de 700 km précédemment d’après la norme CLTC (beaucoup moins réaliste que la nôtre en Europe). La Byd Seal restylée offrirait donc moins d’autonomie que l’ancienne !

La version européenne de cette Seal restylée sera probablement présentée d’ici quelques mois et commercialisée dans la foulée. Actuellement, elle coûte 46 990€ en France dans sa version propulsion à batteries de 82,5 kWh, offrant 570 km d’autonomie maximale WLTP.