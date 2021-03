Le fabricant de jantes BBS est à nouveau sauvé

BBS est une nouvelle fois passé à deux doigts de la catastrophe avec un troisième dépôt de bilan en 2020, en seulement 15 ans, un laps de temps très court à l'échelle industrielle. Il faut dire que le marché de la personnalisation est plus que jamais de niche. Et puis il y a le problème de l'approvisionnement des marques en monte d'origine, devenu quasiment exceptionnel aujourd'hui. Et ce n'est pas le maigre marché de la compétition qui pouvait sauver BBS.

Heureusement, la mythique marque allemande fondée en 1970 a trouvé un repreneur. Lâchée l'année dernière par son propriétaire coréen Nice, BBS dispose d'un second souffle avec l'arrivée de KW Automotive, le spécialiste allemand de la suspension. Au passage, ce dernier en profite pour acheter à 100 % la filiale américaine BBS of America.

Désormais, KW Automotive a de l'ambition pour BBS avec le projet "BBS 2024", qui comprend des investissements dans la production et l'innovation et surtout de la flexibilité, à une époque où le marché est plus que jamais volatile et instable.

La reprise de l'activité et de l'ensemble de la production est prévue pour le mois de juin en Allemagne sur les deux sites historiques.