Le footballeur Zlatan Ibrahimovic en Ferrari SP2, circulant sans autorisation

La magie des réseaux sociaux et des "spotters" (ces fameux adeptes du repérages de voitures d'exception) fait qu'il devient difficile pour certains propriétaires de voitures de sport et de luxe de passer inaperçu. Surtout lorsque l'on s'appelle Zlatan Ibrahimovic et que l'on est un des sportifs nationaux les plus connus.

Le Suédois se promenait en effet récemment dans la capitale suédoise au volant de la Ferrari Monza SP2 qui ne lui permet clairement pas de passer inaperçu. Le problème, pour le footballeur, c'est que la police s'est ensuite penchée sur ces photos. L'absence de plaque d'immatriculation n'est pas due au hasard puisque l'auto n'est plus autorisée à rouler depuis le 30 mars selon l'administration suédoise.

En clair, le propriétaire doit faire en sorte de mettre à jour la situation administrative de l'auto, qui semble un peu floue. Les footballeurs (comme d'autres riches sportifs et stars en tout genre) aimant en effet immatriculer les autos dans des pays avantageux en matière de fiscalité. Quoi qu'il en soit, "Zlatan" ne risque pas grand-chose si ce n'est une amende ridicule pour un propriétaire de véhicule à 1,5 million d'euros : entre 1200 et 2000 couronnes, soit entre 120 et 200 €...