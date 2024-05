Le Ford Mustang Mach-E Rally 2024, voiture électrique un peu folle, a un prix

Vous rêvez de vous offrir la version sportive du SUV de Ford dont le style évoque celui de la Mustang ? Bonne nouvelle, le prix du Mustang Mach-E GT a récemment baissé et se situe désormais à 67 486€ (ce qui reste 10 000€ au-dessus d’un Tesla Model Y Performance mais 10 000€ moins cher qu’un Hyundai Ioniq 5 N de 600 chevaux).

Mais là où le Mustang Mach-e détonne totalement dans le paysage des SUV électriques sportifs, c’est avec sa nouvelle déclinaison GT Rally. Préparée à la façon des Lamborghini Huracan Sterrato et autres Porsche 911 Dakar (dans des segments certes très différents !), elle rehausse légèrement sa suspension (+20 mm), modifie le réglage de ses ressorts d’amortisseurs, propose un inédit mode « RallySport » et s’offre une présentation extérieure digne d’une vraie voiture de rallye.

Les images officielles du site semblent également montrer une monte pneumatique spécifique. Les jantes, qui rappellent largement celles d’autos légendaires vues en compétition (mais aussi celles de l’Audi A1 quattro d’il y a vingt ans), lui donnent une allure presque surréaliste pour un SUV à la vocation familiale.

Sous la carrosserie, on retrouve le groupe motopropulseur à deux moteurs du Mustang Mach-E GT avec 487 chevaux et 950 Nm de couple. Ford annonce 510 km d’autonomie maximale avec les batteries de 91 kWh, au lieu de 490 km pour le Mach-E GT normal. Il revendique aussi un 0 à 100 km/h en 4,3 secondes au lieu de 4,4 pour son frère plus classique.

Le prix d’un Porsche Macan Electric de base

Alors, quel prix pour ce drôle de Mustang Mach-E GT Rally ? 85 340€, soit à quelques euros près le tarif d’un Porsche Macan Electric dans sa version de base. Ford précise qu’il sera disponible en « nombre limité dans toute l’Europe ». Et pour l’instant, il n’a aucun concurrent disposant d’une préparation similaire. Un sacré segment de niche !